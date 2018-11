Stockholmsbörsen väntas öppna uppåt

Ericsson kom före öppning med skriftliga besked inför bolagets kapitalmarknadsdag i New York under dagen. Ericsson skruvar upp sin "försäljningsambition" med sikte på 2020 från 190-200 miljarder kronor till 210-220 miljarder. Målet om en rörelsemarginal på mer än 10 procent för 2020 ligger fast, men bolaget meddelar nu att det tidigare långsiktiga marginalmålet på 12 procent ska nås senast 2022.

I New York steg börserna rejält på onsdagskvällen sedan marknaderna reagerat med lättnad på utfallet av mellanårsvalet till kongressen. Även i Asien har börserna mestadels stärkts under morgonen med ett indexlyft på närmare 2 procent i Tokyo.

Forskningsbolaget Bioarctics resultat efter skatt var 25,9 miljoner i tredje kvartalet, att jämföra med en förlust på 0,1 miljoner motsvarande period i fjol. Omsättningen steg till 94 miljoner kronor, upp från 31,5 - något som enligt bolaget beror på den ökade aktiviteten i Parkinsonprogrammet i samarbete med Abbvie.

Reworld Media har lagt ett kontantbud på Tradedoubler värt 3:17 kronor per aktie. En oberoende budkommitté rekommenderar ägarna att acceptera budet. På onsdagen stängde Tradedoubler på 4:38 kronor och budet innebär alltså en rabatt på drygt 27 procent. Reworld är största ägare med 30 procent av aktierna i Tradedoubler, som på morgonen också redovisade siffror för tredje kvartalet. Resultatet före skatt blev 2,4 miljoner kronor, en ökning från 1,0 miljoner samma period förra året.

Oljebolaget Shamaran hade i tredje kvartalet intäkter på 13,2 miljoner dollar, upp från 3,8 miljoner samma kvartal förra året, och gjorde en förlust på 2,7 miljoner dollar efter skatt. Bolagets oljeproduktion under kvartalet var i snitt 21.712 fat per dag, att jämföra med 15.767 fat per dag under andra kvartalet. I oktober var produktionen i snitt 26.800 fat per dag.

Skanska kom med definitiva siffror och bolaget redovisade även orderingången för tredje kvartalet, som var 30,6 miljarder kronor. Motsvarande kvartal i fjol var orderingången 34,1 miljarder kronor.

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance har lagt ett bud överstigande 1 miljard polska zloty, motsvarande över 2,4 miljarder svenska kronor, för att förvärva skuldhanteringsbolaget Getbacks tillgångar.