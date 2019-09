Röd börsöppning efter vinstvarningar från industrin – SSAB pressas

Storbolagsindexet OMXS30 inleder ner 0,1 procent, medan breda OMXSPI är oförändrad.

I US Steels vinstvarning hänvisas bland annat till en försämrad marknad i Europa. Guidningen för justerat ebitda sänktes till 115 miljoner dollar, 40 procent lägre än Bloombergs analytikerkonsensus om 190 miljoner dollar. Turbulensen väntas också fortsätta pressa resultatet under resten av året, skriver US Steel. Aktien var ned 3,9 procent vid stängning och föll ytterligare 7,7 procent i efterhandeln.

SSAB inleder ner 3 procent vid Stockholmsbörsens öppning.

Wärtsiläs varning strax före 17-tiden på onsdagen kom med hänvisning till svagare orderingång än väntat inom marin- och energiaffärsområdena. Investor är med 17,7 procent storägare i Wärtsilä, vars aktie slutade 12,5 procent ned på Helsingforsbörsen på onsdagen. Handelsbankens analytiker noterar att orderingången var särskilt svag, men att det inte är helt oväntat givet en ökad marknadsosäkerhet.