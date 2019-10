Stockholmsbörsen väntas öppna nedåt

Stockholmsbörsens OMXS30-index väntas enligt IG Markets förhandel öppna ned 0,3 procent, efter torsdagens uppgång på 0,3 procent till nivån 1.683 stöd av en brexituppgörelse och med svenska telekomrelaterade företag i fokus.

Volvo rapporterade på morgonen klart lägre orderingång än väntat för det tredje kvartalet, även om resultatsiffrorna för det gångna kvartalet var aningen över förväntan. Efterfrågan på nya fordon minskar och Volvo står inför en period av tuffare marknadsförhållanden, enligt Volvos vd Martin Lundstedt.

Låsbolaget Assa Abloy redovisade kvartalssiffror som var något bättre än analytikernas genomsnittliga prognoser enligt Infront Datas sammanställning. Enligt Assa Abloy minskade dock den underliggande tillväxten generellt något under det tredje kvartalet. Marknadsförhållandena har blivit mer utmanande och osäkra, uppger vd Nico Delvaux.

Medicinteknikbolaget Getinges redovisade ett högre justerat ebita-resultat än vad analytikerna hade räknat med. Försäljningen var 3 procent högre än väntat medan orderingången kom in i linje med förhandstipsen. Pareto tror att aktien kommer att stiga 3-5 procent efter rapporten.

Investmentbolaget Investor redovisade en totalavkastning för det tredje kvartalet på 8 procent medan jämförelseindexet SIXRX steg 2 procent.

Kommunikationskonsulten Icta har sålt koncernens nuvarande rörelsedrivande verksamhet som drivs under varumärket FFW och kommer att utvärdera framtida verksamhetsalternativ. Styrelsen föreslår att cirka 11:70 kronor per aktie delas ut till bolagets aktieägare under 2019 och 2020, vilket kan jämföras med att aktien stängde vid 7:50 kronor på torsdagen.

Jonas Nordlander och Filip Engelbert, duon som grundade den ryska Blocketvarianten Avito, har under det tredje kvartalet köpt sammantaget drygt 9 procent av aktierna i First North-listade Aino Health.

Konsumentproduktföretaget Duni redovisade högre marginal och vinst för det tredje kvartalet. Förbättringen berodde till stor del på implementerade prishöjningar, fortsatt minskande råvarupriser samt god kostnadskontroll.