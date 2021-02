Stockholmsbörsen väntas öppna högre – Swedbanks rapport i fokus

Innehåll från Mercedes-Benz Annons

Här kan du provköra en elbil från Mercedes-Benz

Att välja en helt eldriven bil innebär förutom lokal utsläppsfri körning ofta också extra körglädje. Det har många nu upptäckt, försäljningen ökar konstant. Det finns också många som säger sig vara sugna på att skaffa elbil – men som avvaktar för att de känner osäkerhet kring räckvidd och laddmöjligheter.

Den osäkerheten är i de flesta fall obefogad. Utvecklingen fortsätter gå framåt och det finns nu flera elbilar med en räckvidd på upp till 40 mil på en laddning. Det kan ställas mot att den genomsnittliga körsträckan för en svensk bilist är 3,4 mil per dag, enligt Trafa. Dessutom har utbyggnaden av infrastrukturen för laddning också kommit långt, det finns nu nästan 9 000 laddpunkter runt om i landet.

Två exempel på elbilar med bra räckvidd är den mellanstora suven Mercedes-Benz EQC som har en angiven räckvidd på upp till 40 mil och kommande Mercedes-Benz EQS, en lyxsedan i S-Klassen, som snart lanseras. Den får en räckvidd på upp till 70 mil.

Provköra en EQC – Boka online här

Låt appen visa var du kan ladda

För att ytterligare förenkla längre resor med elbil har Mercedes-Benz tagit fram laddtjänsten Mercedes me Charge. Där kan du se var Europas alla laddstationer finns samt, aktivera laddningen direkt från bilen eller appen och betala automatiskt via systemet. Mercedes me charge via appen Mercedes me visar den exakta positionen, aktuell tillgänglighet samt elpriset på de olika laddstationer som är anslutna till systemet. Läs mer om det här.

Numera behöver du inte heller planera för några längre laddstopp. Mercedes-Benz EQC till exempel laddar 80 procent av full kapacitet på drygt 40 minuter med snabbladdare.

Den som kör en elbil från Mercedes-Benz får dessutom förmånlig tillgång till IONITY:s HPC-laddare (High Power Charging), ett nätverk av ultrasnabba laddstationer längs alla viktiga trafikleder i Europa.

Ladda hemma

De absolut vanligaste sättet att ladda en elbil är dock i hemmet. Genom att skaffa en laddbox, exempelvis Mercedes-Benz eBox Smart, kan din elbil snabbt och säkert laddas över natten. Laddboxen är intelligent och ger dig kostnadsfritt information om din laddning.

Mercedes-Benz har i dagsläget två elbilar i sitt utbud – suven EQC och familjebussen EQV.

Men många fler är på gång. Redan i år kommer även den kompakta suven EQA (motsvarar i storlek dagens GLA) att presenteras, och lite senare EQB (GLB) och den eldrivna lyxsedan EQS.

Innan 2022 är slut räknar Mercedes-Benz med att ha tio elbilar på marknaden, allt för att det ska finnas en modell för varje behov.

Läs mer om Mercedes-Benz EQ här