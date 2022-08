Stockholmsbörsen vänder uppåt – Meko rasar efter rapport

Stockholmsbörsen fortsätter ned under tisdagen där det breda OMXSPI-indexet vid 13.30-tiden är ned 0,4 procent och OMXS30 ned 0,5 procent.

Dagens vinnare

• Börsnykomlingen Engcon fick ett starkt gensvar på sin första rapport som börsbolag. Bolaget, som tillverkar så kallade tiltrotatorer, redovisade en organisk tillväxt på 31 procent. Marknaden tackar med att lyfta aktien 8,5 procent vid 13-tiden.

• Sent på måndagskvällen svensk tid meddelade Johnny Sjöström, divisionschef för SSAB:s specialstålsverksamhet, att bolaget undersöker möjligheterna att börja producera fossilfritt stål med hjälp av vätgas även i USA. Detta på en industrikonferens i Atlanta, USA. Det fick aktien att ta ett skutt över 3,5 procent.

• Efter Etteplans bud på Semcon, med en premie på 32 procent, stiger följaktligen aktien till snarlik nivå. Budet ligger på 149 kronor kontant per aktie i ett erbjudande som totalt uppgår till cirka 2.699 miljoner kronor. Kursen var vid 13-tiden på onsdagen 147,6 kronor, dryga 30 procent upp från gårdagen.

• Pendeln svängde under tisdagen upp igen för Orrön Energy, som fallit tillbaka något den senaste tiden efter sin raketartade utveckling i sommar. Den senaste månaden är bolaget upp nära 97 procent. Räknat sedan årsskiftet är uppgången 153 procent.

Dagens förlorare

• Spelbolaget EG7 förbättrade sitt resultat jämfört med föregående år, men aktien straffades hårt med ett fall på nära 14 procent. Utmaningar för hela spelsektorn den globala ekonomiska osäkerheten pekades ut av bolaget vd som en stor risk inför de kommande kvartalen.

• Affärssystembolaget Fortnox föll under måndagen nära 10 procent på en sänkt rekommendation från SEB. Fallet fortsatte under tisdagen, ned dryga 2 procent vid 13-tiden. Bolaget redovisade tillväxt i både omsättning och lönsamhet så sent som i fredags.

• Rutger Arnhults Wästbygg ökade omsättningen men såg ett tapp i rörelseresultatet, från 68 till 65 miljoner kronor under det andra kvartalet. Efter två dagars uppgångar räckte det för att peta ned aktien med över 4 procent efter lunch.