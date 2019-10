Stockholmsbörsen vänder upp – rapportbolag i täten

Fordonsunderleverantören Veoneer var upp 6 procent efter att ha tecknat ett avtal om att sälja sin 51-procentiga andel i Veoneer Nissin Brake Systems till Nissin-Kogyo och Honda. Försäljningspriset är 176 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,7 miljarder kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Ratos steg 5,4 procent. Investmentbolagets portföljbolag Aibel, verksamt inom olje- och gasservice, har tilldelats vad Ratos betecknar som ”ett större offshore wind-kontrakt” från ett konsortium bestående av SSE Renewables och Equinor. Termen ”större kontrakt” avser avtal som har ett värde överstigande 2,5 miljarder norska kronor, förtydligar Ratos i sitt pressmeddelande.

Morgonens raket var First North-bolaget Impact Coatings, verksamt inom så kallad PVD-beläggning. Aktien rusade upp 65 procent sedan bolaget tecknat ett utvecklingsavtal med sydkoreanska Hyundai, som köper 10 procent av bolaget via en emission till kurs 7:00 kronor per aktie. Impact-aktien har gått starkt under den senaste tiden och sedan den 16 oktober är aktien upp närmare 150 procent.

Bland de övriga bolag som rapporterat på morgonen sjönk specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjö 7 procent efter att ha bommat analytikernas förväntningar avseende rörelseresultatet.