Stockholmsbörsen vände upp i sluthandeln

Leovegas klättrade 6,4 procent sedan Di uppmärksammat att Mats Qvibergs investmentbolag Öresund har storköpt aktier under december.

OMXS30 och OMXSPI stängde bägge kring nollan, närmare bestämt på plus 0,01 respektive minus 0,02 procent.

H&M slutade dagen på plus 0,5 procent och det rapporterades att storblankaren Maverick löst in sin korta position. Tidigare i dag framkom också att Ikea-bolaget Interogo har köpt ytterligare 2,5 miljoner H&M-aktier i december, enligt bolagets ägarlista.

Även bank och finans gick förhållandevis starkt med samtliga fyra storbanker på plus: Handelsbanken klättrade 1,5 procent, SEB steg 1,4 procent och Swedbank avancerade 1,4 procent. Sämst i gruppen gick Nordea som ändå steg 0,3 procent.

"Mycket bra att Lucara åter utvinner stora diamanter av hög kvalitet", skriver mäklarfirman.

Under senare år har Lucara erhållit mellan 30.000 och 60.000 dollar per carat för stora och ovanliga rådiamanter. Med ett pris på 40.000 dollar per carat skulle det nya fyndet alltså vara värt i storleksordningen 5 miljoner dollar, cirka 45 miljoner kronor.