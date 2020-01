Stockholmsbörsen vänder till minus efter Atlas Copcos rapport

Indextungviktaren Atlas Copco redovisade ett justerat rörelseresultat på 5.913 Mkr vilket var under analytikernas prognos på 6.024 Mkr. Även orderingången och försäljningen kom in något lägre än väntat. Efterfrågan under det första kvartalet 2020 spås i sin tur bli något lägre än under det fjärde kvartalet. Aktien gick från att röra sig kring nollan till att pendla mellan minus 4-5 procent.

Åt andra hållet gick bilsäkerhetsbolaget Autoliv som redovisade ett justerat rörelseresultat på 242 miljoner dollar vilket var över analytikernas prognos på 233 miljoner dollar.

Bland övriga verkstadsbolag drygade Sandvik ut den tidigare nedgången på 0,7 procent till minus 1,5 procent medan kullagertillverkaren SKF gick från en uppgång på 0,1 procent till minus 0,8 procent. Lastbilskoncernen AB Volvo gick i sin tur från att vara i princip oförändrad till minus 0,3 procent.