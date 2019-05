Börsen faller under nollan – stålbolaget mot strömmen

Klockan 11.55 var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ner 0,2 procent till nivån 1.568. Aktier för 2,4 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. I Paris och Frankfurt var de ledande indexen upp 0,2-0,4 procent. I London och i New York håller finansmarknaderna helgstängt på måndagen.

Det svenska vindkraftsföretaget Slitevind handlas till 50 kronor per aktie i måndagens handelspremiär på Nasdaq First North. Under det första kvartalet gjorde bolaget en riktad nyemission på totalt 20 miljoner kronor till kursen 30 kronor per aktie. Aktien har tidigare handlats på Pepins där senaste betalkurs var 35 kronor den 20 maj.