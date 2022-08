Stockholmsbörsen vänder nedåt under nollstrecket efter att ha inlett torsdagen på plus. Under natten har oljebolaget Africa Oil och gruvbolaget Lucara Diamond redovisat siffrorna för det andra kvartalet. Fiberkabelbolaget Hexatronic rapporterade siffror som låg i linje med de preliminära siffrorna samtidigt som Oncopeptides sänkte omsättningen.