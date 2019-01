Stockholmsbörsen strax under nollan – Sandvik mot strömmen efter rapport

Handicare meddelade på måndagsmorgonen att rörelseresultatet, ebit, väntas uppgå till 0,4 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2018 vilket kan jämföras med 4,4 miljoner euro under samma period 2017. Aktien backar med 5,3 procent i den inledande handeln.

Kosmetikabolaget Oriflame backar med 2,2 procent till kursen 197,2 kronor per aktie under måndagsmorgonen. Nordea Markets har sänkt sin riktkurs till 180 kronor per aktie från tidigare 200 kronor per aktie. Rekommendationen sälj upprepas.