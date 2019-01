Stockholmsbörsen stänger runt nollstrecket

Även mätteknikbolaget Hexagon stängde på plus 0,91 procent, följt av klädjätten plus 0,83 procent och läkemedelsbolaget Astra Zeneka som stängde upp 0,58 procent.

Till följd av omviktningen tvingades framför allt indexfonder och fonder med indexnära mandat att sälja stora innehav i banken under onsdagens handel. Aktien backade med 1,2 procent i den inledande handeln, men stängde upp 1,57 procent, bäst i klassen bland OMXS30-bolagen.

Efter en tung start på årets första handelsdag lyckades Stockholmsbörsen vända minus till plus. Strax efter öppning hade OMXSPI fallit till minus 1,8 procent medan OMXS30 var ned 2,1 procent, men efter lunch kom vändningen. Vid 13.45-tiden närmade sig båda index nollstrecket.

Bland vinnarna räknas även läkemedelsbolaget Sobi som öppnade på plus 5 procent på en i övrigt negativ börs i den inledande handeln på onsdagen. Vid stängning hade dock uppgången dämpast något och aktien stängde på plus 4,09 procent. Spekulationer kring kommande uppköpsbud under 2019 kan vara en bakomliggande orsak till uppgången.