Stockholmsbörsen avslutade fredagen på plus efter att flera bolag fortsatt upp efter sina rapporter. Evolution, Dometic, Volvo Cars och Fortnox fortsatte alla upp under fredagen efter att ha lyfts av sina respektive rapporter under gårdagen. Electrolux föll efter sin rapport och molnkommunikationsbolaget Sinch, som rasade över 20 procent efter sin rapport igår, rekylerade upp tvåsiffrigt under fredagen.