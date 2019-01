Stockholmsbörsen stänger över nollan – stora uppgångar för Getinge och SEB

Medicinteknikbolaget Getinge kan räknas till onsdagens stora vinnare efter bolagets rapport som redovisade ett justerat rörelseresultat (ebita) på 1.412 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, att jämföra med förväntade 1.282 miljoner.

"Ett relativt stabilt kvartal för oss med fortsatt bra försäljningstillväxt. Den negativa marginaltrenden som vi haft tidigare har bottnat ut och vi ser att de åtgärder vi satt in gradvis biter", säger Mattias Perjos i Di TV.

Orderingången var däremot 3 procent sämre än väntat på 6.729 miljoner kronor, mot förväntade 7.278 miljoner kronor. Trots det rusade aktien, Stockholmsbörsens sjätte mest blankade, och stängde på plus 14,7 procent.

Även storbanken SEB:s kvartalsrapport mottogs väl av marknaden. Rörelseresultatet kom in över förväntan på 5.768 miljoner kronor, mot snittprognosen på 5.501 miljoner. Utdelningen föreslogs till 6 kronor samt en extrautdelning om 0,50 kronor per aktie. Aktien stängde på plus 4,8 procent.