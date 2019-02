Stockholmsbörsen stängde på plus – Arjo rasade 7,8 procent efter rapport

Mot strömmen gick stålbolaget SSAB som backade 3,1 procent. SSAB meddelade under måndagseftermiddagen att bolaget tvingas genomföra reparationer och underhållsarbete vid en av de två masugnarna vid anläggningen i Raahe, Finland. Kostnaden för stoppet beräknas uppgå till omkring 200 Mkr under första kvartalet 2019.

Även Getingeavknoppningen Arjo hade en tung dag och rasade 7,8 procent. Medicinteknikbolaget redovisade en nettoomsättning på 2.307 Mkr under det fjärde kvartalet 2018 vilket kan jämföras med 2.068 Mkr under samma period 2017. Det justerade ebitda-resultatet uppgick i sin tur till 409 Mkr vilket kan jämföras med 240 Mkr under det fjärde kvartalet 2017.