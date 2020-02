Stockholmsbörsen stängde kring nollan – Tele2 rapportföll

Rapporterande telekombolaget Tele2 öppnade dagen med att stiga ett par procentenheter, men vände relativt snabbt ner igen för att stänga på minus 2,0 procent. Det stora utropstecknet i rapporten var att bolaget föreslår att höja utdelningen till 5,50 kronor per aktie, vilket är 20 procent högre än väntat och 1,10 kronor mer än i fjol. Tjänsteintäkterna var dock något svagare än väntat. Framöver spår Tele2 en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund under 2020 samt en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-resultatet.

”Det här tillhör en av de stora dagarna på CTT. Vi har kämpat ända sedan jag började här med att komma in på just den här flygplanstypen, i och med att det är sådana volymer. Allting ser ju väldigt ljust ut för Airbus på just den här modellen”, sa vd:n Torbjörn Johansson till Di tidigare under måndagen.

Pressade modebolaget RNB klättrade 18,0 procent till att handlas för 1,09 kronor per aktie sedan det blivit känt att finansprofilerna Bengt Stillström och Johan Thorell gått in i bolaget genom höstens nyemission.

En av dagens stora förlorare blev industrikonglomeratet Lifco. Efter en svag delårsrapport som lämnades på fredagen upprepade Nordea i dag sin säljrekommendation med en sänkt riktkurs. Aktien stängde ned 6,5 procent.