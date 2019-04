Stockholmsbörsen stängde kring nollan – Evolution rusade vidare

Stockholmsbörsen återhämtade sig under fredagens avslutande handel och när dagen summerades stod både det breda OMXSPI-indexet och OMXS30 strax under nollan.

Bland fredagens rapportbolag redovisade byggjätten Skanska ett rörelseresultat på 488 miljoner kronor under det första kvartalet vilket kan jämföras med analytikernas prognos på 1.007 Mkr enligt Infront Datas sammanställning. Även orderingången kom in under analytikernas prognos. Aktien backade med 4,5 procent.

Bostadsbyggaren JM:s rörelseresultat landade på 313 Mkr vilket kan jämföras med väntade 426 Mkr enligt Bloombergs sammanställning. Aktien föll med 7,5 procent.