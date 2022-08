New Yorks börser hade en bit in i fredagshandeln visat på tilltagande nedåtgående indexrörelser efter att ett nytt orosmoln för stigande räntor dragit in. Bland de breda nedgångarna handlades hälsovårdssektorn ensamt över nollstrecket.

Dow Jones industriindex stod vid 17.10-tiden på minus 0,9 procent till 33.692. Nasdaqs kompositindex var samtidigt ned 2,1 procent till 12.697 medan det bredare S&P 500 försvagades 1,4 procent till 4.225.

På makrofronten har fler hökaktiga uttalanden kommit ifrån diverse Fed-chefer, däribland chefen i Minneapolis, Neel Kashkari, som på torsdagskvällen sade att Fed måste få ned den ”mycket mycket” höga inflationen så snart som möjligt, även om det kan utlösa en recession, rapporterade Reuters.

Den amerikanska tioårsräntan handlades upp 11 punkter till 2,99 procent.

Sektorsvis var bolag inom hälsovård ensamt över nollstrecket, upp 0,2 procent och bolag som Johnson & Johnson och Merck toppade Dow Jones Industriindex och steg 1,5 respektive 1,0 procent.

Bland rapportbolagen backade amerikanska Deere, som bland annat konkurrerar med Volvo Anläggningsmaskiner, med 1,8 procent. I rapporten sänktes bland annat resultatprognosen för helåret.

”Meme”-aktien Bed Bath & Beyond, som under torsdagen rasade med 20 procent, visade en ännu svagare utveckling under fredagens handel och föll ytterligare 41 procent. Investeraren Ryan Cohen bekräftade sent på torsdagen att han sålt hela sitt innehav, om 9,5 miljoner aktier, i bolaget.