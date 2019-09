Stockholmsbörsen ser ut att öppna med sjunkande kurser

Även Instalco har fått en order vid byggandet av den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde. Instalcos order uppges vara värd 270 miljoner kronor och gäller omfattande högteknologiska VS-installationer.

Oscar Properties får en ny finanschef i Per-Axel Sundström, som närmast kommer från bostadsfastighetsbolaget Hembla.

Oljebolaget Maha Energy har upptäckt ökade olje- och gasreserver vid Tiefältet i Brasilien, där borrningar nyligen inleddes vid Attic Well. Bevisade oljereserver uppgick per den 1 augusti till 5,2 miljoner fat olja, att jämföra med 4,6 miljoner per den 1 augusti Medräknat sannolika reserver är motsvarande siffra 17,4 miljoner ton per den 1 augusti (10,7).