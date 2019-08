Bred nedgång på Stockholmsbörsen – Fingerprint rusar

OMXS30, som följer börsens mest omsatta bolag, tappar 0,6 procent. Bland de 30 aktierna som ingår i indexet är det endast läkemedelsjätten Astra Zenerca som håller sig på plus, upp en halv procent. Bland de tyngsta förlorarna syns istället Volvo, Swedbank och SSAB som faller drygt 1,3 procent vardera.

Rapporterande Tethys Oil handlas ned 0,3 procent efter att bolaget stärkt resultatet under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Produktionen uppgick i genomsnitt till 12.881 fat per dag under det andra kvartalet, vilket är i den högre delen av bolagets guidning för året.