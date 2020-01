Stockholmsbörsen ser ut att öppna det nya året uppåt

I New York, som höll öppet på nyårsafton, steg de stora indexen 0,3 procent under måttlig omsättning. Bland tisdagens positiva nyheter märktes att president Donald Trump lät förstå att han kommer att underteckna fas ett av handelsavtalet med Kina den 15 januari.

På råvarumarknaderna var rörelserna begränsade under helgen, med en måttlig nedgång av oljepriset till omkring 66:25 dollar för brentoljan, medan guldpriset avancerade något till omkring 1.520 dollar per uns. Basmetallerna visade mindre rörelser, med kopparpriset kring 6.200 dollar per ton.