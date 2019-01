Stockholmsbörsen på tvärs med Europa – fortfarande över nollan

Teknikkonsulten Sweco sjönk 4,2 procent. Bolagets finanschef Jonas Dahlberg slutar efter elva år.

Gaming Corps har via sitt dotterbolag i Texas tecknat ett samarbetsavtal värt motsvarande 5,2 miljoner kronor. Aktien reagerade kraftigt och sköt upp nära 38 procent.

NGM-noterade Sarsys-ASFT stärktes drygt 4 procent. Bolaget har fått en order på friktionsmätare, programvarulicens och service värd cirka 9,2 miljoner kronor från amerikanska Port Authority of New York and New Jersey.