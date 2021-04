Innehåll från Infinidat Annons

Möt Moshe Yanai, grundare av Infinidat; det branschledande företaget inom datalagring. Med deras lagringstjänster hjälper de företag att lägga mindre tid på infrastruktur och mer tid på innovation, tillväxt och konkurrenskraft. Nu går företaget in med nya lärdomar och upptäcker nya trender i fotspåren av pandemin – här är Moshe Yanais spaning.

I och med pandemin har våra beteenden och vanor förändras markant, inte minst när det gäller våra digitala liv. För verksamheter och företag har behovet av att alltid vara nära till och snabbt få tillgång till material växt. Det här medför också ändringar i deras lagringsbehov.

– Enligt IDC: s 2020-studie Global DataSphere, kommer mängden data som skapas under de kommande tre åren vara mer än all data som skapats under de senaste 30 åren. Företag står därför inför skrämmande lagringsutmaningar, säger Moshe Yanai.

Framtidens lagringstrend: AI

Infinidat har spanat in de senaste datalagringstrenderna som gör det möjligt för företag att på ett effektivt men även ekonomiskt sätt arkivera, automatisera, säkra och få direkt åtkomst till data. En av de trenderna menar Moshe Yanai är AI.

– Under de kommande åren kommer AI att bli en fundamental teknologi i byggandet av intelligenta infrastrukturer för data. Det krävs ett kostnadseffektivt system i hög prestanda när just data är kärnan i ett företags verksamhet, säger Moshe Yanai.

Här kan AI i formen av inlärningsalgoritmer hjälpa företag att förbättra sin dataprestanda samtidigt som det minskar kostnaderna av ständigt växande lagring.

– AI-drivna inlärningsalgoritmer kan revolutionera sättet företag hanterar sin datalagring på. Dessa algoritmer svarar i realtid på dynamiskt förändrade arbetsbelastningar, och levererar optimerad data non-stop.

Extra aktuellt i och med pandemin

Med minskade budgetar på grund av ekonomiska utmaningar i spår av pandemin är det ytterligare aktuellt med en kostnadseffektiv lösning som denna.

– Lagringsverktyg som AI och Deep learning kommer ha en enorm påverkan på vår industri

inom områden som prestanda, smidighet och dataskydd. Företag måste leta efter lösningar som är rotade i AI för att tillhandahålla den information som krävs för att uppnå konkreta affärsmål och minska deras totala utgifter, avslutar Moshe Yanai.

Om Infinidat:

Infinidat grundades 2011 med fokus på att återföra affärsvärde till kunder genom att eliminera kompromisser mellan prestanda, tillgänglighet och kostnad, i multi-petabyte-skala av företagslagring.

