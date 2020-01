Serneke och SSM rusar i torsdagsöppningen

Bostadsutvecklaren Serneke rusade 16 procent i öppningen men föll sedan tillbaka till 10 procent upp efter morgonens nyhet att bolaget säljer 80 procent av Karlatornet till internationella investeringsjätten Oaktree.

Fastighetsbolaget SSM klättrar nästan 20 procent sedan det står klart att Amasten har köpt 11,6 miljoner aktier och därmed blir ny storägare.

Ericsson avancerar över 2 procent och toppar storbolagsindex efter att Barclays höjt sin rekommendation till övervikt från tidigare jämvikt.

DNB höjde sina rekar för flera svenska storbanker under morgonen. SEB höjdes till 112 kronor från tidigare 107 kronor per aktie med en upprepad köprekommendation. Den norska banken har även höjt sin riktkurs för Nordea från 82 till 87 kronor per aktie och Handelsbanken från 88 till 92 kronor. Rekommendationen köp respektive sälj upprepas. Aktierna är upp mellan 0,5 till 0,8 procent.