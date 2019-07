Stockholmsbörsen stängde på minus – rusning för Oscar Properties

ABB bjöd på en tristare resa efter sin kvartalsrapport och tappade 2,5 procent trots att rapporten kom in i stort sett i linje med förväntningarna enligt Infront Data. Orderingången blev dock något lägre än väntat.

Gruvbolaget Lundin Mining tappade 2,6 procent efter att ha släppt kvartalssiffror efter Torontobörsens stängning på onsdagskvällen. Bolagets zinkproduktion kom in lägre än väntat under det andra kvartalet samtidigt som Lundin Mining sänkte helårsprognosen. Kopparproduktionen var dock något högre än snittestimatet samtidigt som helårsprognosen höjdes.

Telekomjätten Nokia handlades upp 7,4 procent på Stockholmsbörsen på sin kvartalsrapport och även sektorkollegan Ericsson drogs med efter att Nokia höjt marknadsprognosen för helåret med hänvisning till utrullningen av 5G. Ericsson steg 1,8 procent.

Kontanthanteringsbolaget Loomis tappade istället 0,2 procent efter att bolagets resultat och marginal under andra kvartalet kommit in något under analytikerna förväntningar enligt Infront data.

Spelbolaget Kindred fortsatte onsdagens ras med en nedgång om 4,3 procent till 58,2 kronor efter att Pareto och Carnegie sänkt sina rekommendationer för aktien från köp till behåll. Aktien stängde därmed under 60 kronor för första gången sedan mitten av maj 2015. Sektorkollegorna Betsson och Evolution Gaming drogs med och tappade 2,4 respektive 4 procent.