Stockholmsbörsen handlas upp i öppningen

Det tycks ha blivit en hel del problem i samband med att Stockholmsbörsen öppnade på torsdagen. Di:s börsterminaler från Infront, som används av hela branschen, visade på minus men nu står det klart att något gått fel i öppningen. Infront bekräftar att ett problem uppstått men ber att få återkomma efter att de undersökt saken.

OMXSPI steg istället något och handlas knappt 20 minuter in i torsdagshandeln upp 0,7 procent.

Det är efter att New York bjöd på ett ordentligt rally under onsdagen medan Asienbörserna spretade under torsdagsmorgonen.