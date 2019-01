Stockholmsbörsen lyfte med Wall Street – avslutar starkt

Stockholmsbörsen tog helg i optimismens tecken driven av en urstark verkstads- och råvarusektor. Ledde ligan gjorde gruvjätten Boliden som stängde på plus 6,2 procent, följt av verkstadsbolaget Atlas Copco som stängde på plus dryga 6,1 procent. Även stålproducenterna Sandvik och SSAB gick starkt och avslutade upp 5,6 respektive 5 procent. Kullagertillverkaren SKF stängde på plus 4,9 procent.

Stockholmsbörsens optimism späddes på ytterligare av en stark öppning i USA till följd av en oväntat positiv jobbrapport för december. Rapporten redovisade en ökad sysselsättningsgrad långt över förväntan i december på 312.000, att jämföra med beräknade 184.000.

Ett uttalande från den amerikanska Fed-chefen Jerome Powell om att centralbanken kommer att vara lyhörda för marknadens utveckling och att man är beredda att anpassa sin penningpolitik skulle det anses nödvändigt fick New York börsen att ta ett glädjeskutt. Strax efter Stockholmsbörsen stängning hade tekniktunga Nasdaqs kompositindex stigit med 3,6 procent, medan breda S&P 500 låg på plus 2,8 procent.

Även lastbilstillverkaren Volvo gick starkt trots att bolaget på torsdagskvällen meddelade att man reserverar 7 miljarder kronor för att täcka kostnaderna för en felande komponent i avgassystemet. Kostnaden kommer att påverka kassaflödet negativt i det fjärde kvartalet 2018. Aktien stängde trots det upp 4,4 procent.