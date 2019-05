Stockholmsbörsen stänger på rött – Ericsson mot strömmen

Bland de stora bolagen var Nordea (plus 0,7 procent) SSAB (plus 0,6 procent) och Telia (plus 0,6 procent) bland de bäst presterande medan Sandvik (minus 1,5 procent), Kinnevik (minus 0,8 procent) och Volvo (minus 0,8 procent) hade det motigare. Tyngde gjorde även indextunga Astra Zeneca som slutade på minus 1,3 procent.

Ericsson, högst omsatt under måndagen, slutade 0,4 procent upp.