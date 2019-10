Stockholmsbörsen i grönt – SCA:s miljarduppräkning lyfte aktien

Morgonens raket var First North-bolaget Impact Coatings, verksamt inom så kallad PVD-beläggning. Aktien rusade 60 procent sedan bolaget tecknat ett utvecklingsavtal med sydkoreanska Hyundai, som köper 10 procent av bolaget via en emission till kurs 7:00 kronor per aktie. Impact-aktien har gått starkt under den senaste tiden och har klättrat 117 procent på en vecka.