Stockholmsbörsen faller tillbaka – järnvägsbolaget rusar på rapport

Strax innan klockan slog tolv hade Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index backat med 0,3 procent medan OMXS30 är ner 0,6 procent.

Spelbolaget Betsson redovisade ett rörelseresultat på 255 miljoner kronor under det första kvartalet 2019 vilket var över analytikernas prognos på 225 Mkr enligt Bloombergs sammanställning. Bolaget meddelade dock att intäkterna hittills under det andra kvartalet är 6 procent lägre än under det andra kvartalet i fjol samt att spelreglering tyng resultatet. Aktien rasar med 7,2 procent.