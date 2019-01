Stockholmsbörsen: Ericsson agerar sänke när index vänder ned

Ikeasfären fortsätter att öka sitt innehav i H&M. Under december har sfären, via investeringsbolaget Interogo, köpt ytterligare 2,5 miljoner aktier i klädjätten och är nu den tionde största ägaren i H&M. Aktien inledde dagen på minus men klättrade under förmiddagen uppåt och var vid lunchtid upp 1,2 procent.

De svenska storbankerna steg i likhet med flera sektorkollegor ute i Europa. Bäst gick Swedbank med en uppgång på 1,3 procent. Finländska Nordea noterades på svagt minus.