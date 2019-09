Stockholmsbörsen drogs ned efter amerikanskt PMI-ras

”Det rör sig om ett företag som under det senast presenterade räkenskapsåret omsatte 40 Mkr med ett rörelseresultat på drygt 8 Mkr (ebitda). Företaget är verksamt i hälsovårdsbranschen”, heter det i pressmeddelandet.

Handelskänsliga Autoliv tappade också 1,5 procent, samtidigt som aktien handlades ner med 2,3 procent i New York.

Vid stängning stod breda OMXSPI på minus 0,2 procent och storbolagsindex OMXS30 halkade efter med 0,1 procent. Aktier för drygt 14 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen.

Finansmannen Sten Mörstedt har sålt hela sitt innehav i fastighetsbolaget Catena, där han varit storägare sedan åtminstone 2007. Catena handlades under hög omsättning ner 9,5 procent till 332:50 kronor. Det var under kursen i affären som satts till 340 kronor per aktie.

Bussoperatören Nobina steg 13,6 procent. Nordea har inlett bevakning med en köprekommendation.