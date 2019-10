Stockholmsbörsen: H&M vinnare – Swedish Match och SSAB tappade

Swedish Match, som tyngdes av beskedet att så kallade ”chew bags” ska klassas som snus och inte tuggtobak och därmed falla under EU:s snusförbud, slutade ner med 2,2 procent.

Storbolagsindexet stängde på nivån 1.653, med aktier för 14,1 miljarder kronor omsatta på Stockholmsbörsen under dagen. På kontinenten hade DAX i Frankfurt, CAC40 i Paris och Londonbörsens FTSE 100 backat med 0,2-0,4 procent.

Även bankerna pressades med samtliga storbanker på rött. Sämst gick Handelsbanken som tappade 1,1 procent. Kepler Cheuvreux har inför bankernas rapporter skrivit ner sina förväntningar på dessa och menar att det är upplagt för besvikelser när SEB och SHB rapporterar. SEB gick något starkare och slutade ner 0,2 procent.

Mot strömmen gick H&M som under måndagen fick en rejäl riktkurshöjning av Santander från 196 till 232 kronor med bibehållen köprekommendation. Aktien fick under seneftermiddagen extrabränsle av data från Textilwirtschaft som visade att försäljningen i tyska klädbutiker steg med 2 procent under vecka 41 i år, i förhållande till motsvarande vecka året innan. Aktien stärktes 2,0 procent till 203,95 kronor, ännu en ny årshögstanotering.