Stockholmsbörsen accelererar under årets sista handelsdag

Hoist går fortsatt starkt efter Morgan Stanleys analys under fredagsmorgonen där aktien höjdes från jämvikt till övervikt. Kredithanteringsbolaget handlas upp knappt 5,3 procent.

Både industrileverantören Mycronic och medicinteknikbolaget Raysearch stiger efter att bolagen meddelat nya order. Mycronic är upp 6,3 procent medan Raysearch avancerar 5,5 procent.

Uppgången är bred men delindex för olje- och gasbolagen drar ifrån, upp 2,8 procent. Spotpriset på Brent har rört sig marginellt under dagen, upp 0,5 procent till 53,81 dollar per fat, men på terminsmarknaden rör det sig mer. Första terminen är nu upp 2,1 procent till 53,83 dollar per fat.

Det ger stöd åt Lundin Petroleum som trotsar nyheten att en husrannsakan genomförts på bolagets kontor i Stockholm med anledning av att vd Alex Schneiter och ordföranden Ian Lundin misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott i södra Sudan. Aktien stiger 2,8 procent.