Stockholms modevecka ställs in

Som ett led i satsningen har SFC startat samarbeten med internationella aktörer som London College of Fashion, Fashion Institute of Technology New York, Institute Français de la Mode, Textilhögskolan i Borås och Beckmans College of Design.

”Branschen är omfattande och växer stadigt. Därför är det viktigt att stötta varumärken i deras utveckling av nästa generations modeupplevelse. Frågan är inte om det händer utan när. Musik-, mobil- och spelindustrin har redan gått igenom samma omvandling och nu är det modeindustrins tur. Den som inte agerar nu kommer att tillverka kamerarullar när alla andra fotograferar digitalt”, säger Jennie Rosén.