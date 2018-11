Stigande råoljelager i USA gav tvära kast för oljepriset

Den amerikanska energimyndigheten rapporterade under onsdagseftermiddagen att råoljelagren fortsatt stiga i USA. Förra veckan uppgick de till 431,8 miljoner fat, 3 procent över genomsnittet för veckan jämfört med de senaste fem åren.

Spotpriset på den amerikanska WTI-oljan hade handlats upp så mycket som 2,3 procent till 63,16 dollar per fat tidigare under onsdagen och var därmed tillbaka på samma nivåer som innan priset sjönk tydligt under den sena tisdagshandeln. Uppgången kom efter uppgifter om att oljekartellen Opec och allierade länder planerar att hålla samtal om ytterligare produktionsnedskärningar nästa år.