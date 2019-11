Bryggeriet trotsar brexitoro och visar starka siffror

”Försäljningen fick en lyckad start och har fortsatt sin positiva utveckling under Q3:an. Vi har under perioden fått nya kunder och därmed en större marknadstäckning. Det kommer att bli intressant att se hur det nya segmentet inom gin (Pink) kommer att utvecklas under resten av året”, uppger Peter Bronsman.

Ginlaseringen, tillsammans med en gynnsam valutasituation, bidrog enligt bolaget till en förbättrad rörelsemarginal i kvartalet. Hittills i år ligger den på 17 procent.