Starkt avslut på Wall Street efter Fed-besked – Apple bland vinnarna

Beskedet att den amerikanska styrräntan förblir oförändrad på intervallet 2,25-2,50 procent stärkte en redan optimistisk New York-börs. Vid stängning hade samtliga av de breda indexen klättrat en bra bit över nollan med ett avslut på plus 2,2 procent för Nasdaqs kompositindex på nivån 7.183 och plus 1,6 procent för S&P 500 på 2.681.

Tekniksektorn ledde ligan med starka uppgångar för flera tunga bolag. Techjätten Apple hade vid stängning avancerat 6,8 procent efter rapporten efter stängning på tisdagen, som var i linje med förväntningarna.

Även flygplanstillverkaren Boeing lyfte på en kvartalsvinst långt över snittprognosen från analytikerkåren. Aktien stängde på plus 6,3 procent.