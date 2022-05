Starka siffror från Truecaller – mer än fördubblar omsättningen

Truecaller fortsätter att öka kraftigt. Under det första kvartalet landar ebitda-resultatet på 181 miljoner kronor jämfört med 54,2 Mkr under motsvarande kvartal i fjol. Nettoomsättningen skrevs samtidigt till 398 Mkr, jämfört med 184 Mkr under periodens jämförelsekvartal, en ökning med 116 procent.