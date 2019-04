Starka siffror från Facebook – aktien stiger i efterhandeln

På onsdagen var det dags för Facebook att presentera sina siffror för det första kvartalet 2019. Omsättningen landade på 15,1 miljarder dollar vilket var över analytikernas prognos på 14,97 miljarder dollar enligt Bloombergs sammanställning.

Vinsten per aktie landade på 0,85 dollar vilket kan jämföras med 1,69 dollar under samma kvartal i fjol. Siffran tyngs dock av juridiska kostnader på 3 miljarder dollar som bolaget tog under kvartalet. Inklusive dessa landade vinsten per aktie på 1,89 dollar.

Analytikerna hade i snitt väntat sig en vinst per aktie på 1,62 dollar.