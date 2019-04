Starka Kinasiffror lyfte industribolagen – börsen stänger på plus

Dessutom noterades att Kina importerade 86,42 miljoner ton järnmalm under mars, vilket kan jämföras med 83,08 miljoner ton i februari. Även importen av koppar ökade till 1,77 miljoner ton – upp från 0,31 miljoner ton månaden före.

Fastighetsbolaget Fabege redovisade på fredagsmorgonen ett förbättrat förvaltningsresultat och ökade hyresintäkter, samtidigt som de orealiserade värdeförändringarna på fastigheter landade på 1.324 Mkr vilket kan jämföras med 2.700 Mkr under det första kvartalet 2018. Aktien backade 1,2 procent under handelsdagen.

Även sektorskollegan Atrium Ljungberg rapporterat under fredagen ett förvaltningsresultat på 306 miljoner kronor, något under förväntan enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers estimat. Aktien stängde strax över nollan på plus 0,2 procent.

Ventilationsbolaget Lindab avancerade ytterligare 2,7 procent efter bolagets omvända vinstvarning efter stängning på onsdagen som fick aktien att rusa 8 procent på torsdagen. Bolaget har även fått en höjd riktkurs av Carnegie från 93 till 120 kronor per aktie med upprepad köprekommendation.