Stark utveckling på Asienbörserna – oljan upp

Asienbörserna steg på onsdagen efter den starka utvecklingen i Europa, och en något svagare sådan i New York på tisdagskvällen. Vid sexdraget var Nikkei upp 2,0 procent med finansaktier i täten, medan regionala Asia Dow-indexet steg 1,6 procent.

Vissa positiva tecken syntes i USA:s och Kinas handelsspänningar, även om de kvarstår och drev upp aktier i bolag med stark exponering mot inhemsk efterfrågan. Kanada medgav att den gripna Huaweichefen kan släppas fri mot borgen, och Donald Trump uppgav att han kan tänka sig att intervenera i fallet om det skulle hjälpa fram ett handelsavtal med Kina.

"Handelsspänningarna kommer troligen att lätta något under 2019. Men från ett strategiskt perspektiv måste vi komma ihåg att de är här för att stanna och de kommer troligen att förbli högre än under de senaste åren", sa Didier Borowski, chef för makroresearch vid Amundi Asset Management, till Bloomberg TV i Singapore.

Viss sordin lades på stämningen tidigare under tisdagens New York-handel av att USA-presidenten hotade med statsnedstängning om han inte får igenom finansiering av muren mot Mexiko.

På makronivå kom japanska maskinorder för oktober in på plus 7,6 procent jämfört med september (då en kraftig nedgång syntes), vilket var svagare än väntade plus 10,5 procent enligt Reuters.

Råoljan är upp 0,5-1 procent och Brent handlas strax under 61 dollar fatet.

Nytt under natten och morgonen

På tisdagen vittnade Googles vd Sundar Pichai inför den amerikanska kongressen där han nekade till att bolagets sökmotor har någon politisk partiskhet. Han sade även att Google inte har några planer "just nu" på att återlansera en censurerad sökmotor i Kina.