Stark rapport från Johnson & Johnson men svag signal för Genmab

Johnson & Johnson snävar samtidigt in vinstprognosen för 2019 och spår nu ett justerat resultat per aktie mellan 8,53 till 8,63 dollar per aktie. Tidigare prognos var 8,50 till 8,65 dollar per aktie.

Johnson & Johnsons släpper även siffror över den globala försäljningen av Darzalex (daratumumab) i sin rapport, viktigt för danska Genmab. Försäljningen uppgick till 629 miljoner dollar under det första kvartalet 2019, jämfört med väntade 639 miljoner dollar enligt Infront Estimates.