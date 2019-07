Stark utveckling för hamburgarbjässen

Totalt landade intäkterna på 5,34 miljarder dollar vilket var i linje med analytikernas förväntningar. På hemmamarknaden steg den jämförbara försäljningen med 5,7 procent mot väntade 4,4 procent.

Den justerade vinsten per aktie kom in på 2,05 dollar vilket var över väntade 1,99 dollar per aktie.

Aktien stiger med 2,5 procent i fredagens amerikanska förhandel.