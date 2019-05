Stark BNP lyckades inte lyfta kronan

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades BNP ha stigit med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal, och stigit med 1,7 procent i årstakt.

Johan Löf, seniorekonom på Handelsbanken, skrev i en kommentar att den starka huvudsiffran maskerade underliggande svaghet.

"Hushållskonsumtion och investeringar ser svaga ut, trots det faktum att bostadsbyggandet inte har försämrats så mycket som vi hade spått. Exportefterfrågan ser ut att hålla i sig, men kom ihåg att nya order nu faller snabbt, vilket bekräftades så sent som i gårdagens barometer", skrev han.

Även Danske Bank skriver att det under ytan var en svag rapport ur ett inhemskt efterfrågeperspektiv, vilket återspeglas i en brant nedgång för importen.

"BNP-siffran var högre än Riksbankens prognos om 1,7 procent men vi är säkra på att de gör en liknande analys som oss… vi skulle säga att i den utsträckning Riksbanken var orolig för nedsiderisker för tillväxten bör den vara mer så nu", skrev Danske Bank.

Kronan stärktes initialt omkring 4 öre i samband med att rapporten publicerades men tappade förstärkningen lika snabbt. Vid svenska penningmarknadens tidiga stängning på onsdagen hade den tappat 5 öre mot dollarn jämfört med tisdagen stängning till 9:60 och 2 öre mot euron till 10:71.

Räntan på den svenska tioåringen var 2 punkter lägre vid 0,12 procent, i linje med övriga Europa.

Löneökningarna i den svenska ekonomin som helhet uppgick till 2,4 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018.

I näringslivet var löneökningarna 2,2 procent i mars och i offentlig sektor ökade lönerna 2,8 procent.

"Löneutvecklingen i Sverige har varit cirka 2,5 procent per år sedan 2013 och de siffror vi presenterar idag tyder inte på att löneökningstakten har tagit mera fart under inledningen av 2019. En stigande löneökningstakt är annars något man skulle kunna förvänta sig med tanke på att efterfrågan på arbetskraft är och har varit hög under några år", sade Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet, i en kommentar.