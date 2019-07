Starbucks resultat bättre än väntat under tredje kvartalet

Den jämförbara försäljningen steg 6 procent. Väntat var en ökning med 4,0 procent.

Justerat resultat per aktie blev 0,78 dollar (0,62), vilket är 8 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,72.

Starbucks höjer prognosen för helåret. Den jämförbara försäljningen väntas stiga cirka 4 procent, tidigare prognos 3-4 procent. Det justerade resultatet per aktie bedöms bli mellan 2,80 och 2,82 dollar per aktie, mot tidigare 2,75-2,79 dollar. Analytikernas estimat låg innan rapporten på 2,79 dollar per aktie.