Starbucks kaffeförsäljning ångar på – aktien lyfter i efterhandeln

Det justerade resultatet per aktien blev 0,62 dollar per aktie, vilket var bättre än analytikernas förväntningar på 0,60 dollar per aktie.

Försäljningen hamnade på 6,3 miljarder dollar vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Jämförbar försäljning i USA var upp med 4 procent. Väntat här var en ökning på 2,8 procent.