Starbreeze vd lämnar, bolag ansöker om rekonstruktion på grund av likviditetsbrist

"Men den senaste statistiken från Overkill's The Walking Dead (inkluderat effekter från de senaste marknadsföringsinsatserna) påverkar den prognostiserade försäljningen och reducerar det prognostiserade kortsiktiga kassaflödet, vilket resulterat i en förväntad likviditetsbrist i januari 2019", konstaterar bolaget nu.

Inom ramen för rekonstruktionen utgår lön till anställda i Starbreeze och verksamheten fortsätter som vanligt. Under rekonstruktionsperioden får inte betalning ske till leverantörer för arbete eller material gällande perioden upptill ansökningsdatum för företagsrekonstruktion.

Däremot kommer leverantörer få betalt för arbete utfört under rekonstruktionsperioden.

Förutom Bo Andersson lämnar även Kristofer Arwin Starbreezestyrelsen med omedelbar verkan. Styrelsen och ledningen fortsätter att leda bolaget under rekonstruktionen.

Koncernbolagen Nozon, Parallaxter, Starbreeze LA Inc, Starbreeze USA Inc, Starbreeze Paris, Starbreeze Barcelona, Starbreeze IP LUX, Starbreeze IP Lux II Sarl och Dhruva Infotech Ltd kan enligt bolaget komma att indirekt påverkas av rekonstruktionen då de delvis är beroende av finansiering från Starbreeze. Övriga koncernbolag påverkas inte av dagens beslut.