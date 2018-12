Starbreeze-chef tror på rekonstruktion: "Finns betydande värden i bolaget"

Prissänkningen lyckades inte vända den svaga försäljningen av Overkills The Walking Dead. Starbreeze tror dock att spelutvecklingsbolagets företagsrekonstruktion har goda möjligheter att lyckas. Det säger bolagets IR- och kommunikationschef Ann Charlotte Svensson till Finwire.

Bolaget har tappat nära 70 procent av börsvärdet under måndagen efter att ha ansökt om företagsrekonstruktion och slopat målet att vara lönsamt på ebitda-nivå från fjärde kvartalet 2018. I samma veva lämnar vd Bo Andersson Klint vd-posten. Det är den senaste försäljningsstatistiken från Overkills The Walking Dead, inkluderat effekter från de senaste marknadsföringsinsatserna, som resulterat i att bolaget förväntar sig en likviditetsbrist i januari 2019. Spelsläppet, som är Starbreeze största på över fem år, har sedan i början av november fått aktien att rasa och föranledde redan för en dryg vecka sedan att bolaget fick guida för röda siffror under 2019. "Intäkterna är lägre än förväntat och de tidiga analyserna av försäljningen efter prissänkningen genom lanseringen av 'Starter Edition' är även de initialt under förväntan. Vi har fortsatt en ok siffra på samtidiga spelare, vilket är viktigt för den fortsatta utvecklingen inom ramen för vårt games as a service-koncept. Teamet arbetar för fullt med både förbättringar av spelet och nytt innehåll och säsong 2 startade förra veckan", säger Ann Charlotte Svensson till Finwire.

Hade ni klarat er finansiellt om försäljningen gått bättre eller hade ni ändå behövt se över verksamheten?

"Styrelsen fattade beslut om att initiera ett kostnadsbesparingsprogram för att fokusera på kärnverksamheten den 23 november innan lanseringen av 'Starter Edition'. Den 29 november sänkte vi priset på OTWD vilket vi förväntade oss skulle få bättre effekt på försäljning främst i USA och Europa. Den direkta effekten på försäljningen var lägre än förväntat. Det gör att det kortsiktiga kassaflödet påverkas negativt. Trots initierade kostnadsbesparingar klarar vi inte att motverka det kortsiktiga intäktsbortfallet", svarar kommunikationschefen.

Vilken typ av långsiktig finansiering hoppas ni på?

"Rekonstruktionen kommer att genomföras tillsammans med rekonstruktören och processen kommer att utvisa vilka åtgärder som kommer att vidtas. Vi kommer att berätta om vilka åtgärder vi vidtar allt eftersom de äger rum." Starbreeze största långivare är Nordea, taiwanesiska datorjätten Acer och den sydkoreanska spelutvecklaren Smilegate. Bolagets långfristiga skuld per den sista september uppgick till 512 miljoner kronor och kortfristig skuld uppgick till 97 miljoner kronor. Den exakta skulden per den 3 december som kommer att ingå i rekonstruktionen kommer enligt Ann Charlotte Svensson att fastställas under de kommande veckorna.

Är konkurs ett troligt alternativ eller tror ni att det går att vända utvecklingen?