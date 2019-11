Starbreeze: Arbetet med Payday 3 har intensifierats

Starbreeze nettoomsättning uppgick till 21,1 Mkr under kvartalet vilket kan jämföras med 33,9 Mkr under samma period 2018. Av detta stod Payday för 17,5 Mkr.

”Vi fokuserar på att hitta en bra förlagspartner under 2020. Vårt ledord i arbetet är just att hitta en god partner. Vi söker någon som är lika engagerad i Payday som vi och som kan hjälpa oss att vidareutveckla produkten de kommande tio åren. I våra kontakter med potentiella förlagspartners under de senaste åren, och framför allt under de senaste tolv månaderna, har styrkan i Payday varit tydlig och jag har god tillförsikt att vi kommer hitta rätt i vårt val av partner”, skriver han.

Starbreeze spår att Payday 3 lanseras under 2022-2023.